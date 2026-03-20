Кулак Хаменеи ударил по Израилю: главное о конфликте на Ближнем Востоке

Иранские военные запустили по Израилю кулак аятоллы Али Хаменеи, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) понес новую потерю. Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Рамблера».

Поражение целей в Израиле и ОАЭ

КСИР заявил о поражении целей в Западном Иерусалиме, Хайфе и на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Как сообщает News.ru, об этом пишет агентство YJC.

Для ударов использовали БПЛА и ракеты разных типов, в том числе «Хейбар шекан», «Зульфикар», «Гаям» и «Кадр».

Новая серия ударов Израиля

Армия обороны Израиля объявила о старте новой серии авиаударов по объектам на территории Ирана. Целями стали правительственные объекты в районе Нур, которые расположены к востоку от столицы Тегерана. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Кулак Хаменеи

Как сообщает aif.ru, иранские СМИ опубликовали снимок ракеты, запущенной КСИР по Израилю. На нее военные прикрепили фотографию кулака покойного аятоллы Али Хаменеи.

«Клянусь сжатым кулаком моего мученика-лидера — мы уничтожим вас», — гласит текст на боеприпасе.

Ракета была запущена по Израилю в ночь на 20 марта.

Гибель официального представителя КСИР

Представитель КСИР генерал Али Мухаммад Наини погиб в результате авиаударов израильской армии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу корпуса.

Слух о верховном лидере Ирана опровергли

Генерал Наини совмещал должность официального представителя с постом заместителя по связям с общественностью.