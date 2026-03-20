Зачистка началась: США открыли огонь в Ормузском проливе

Соединенные Штаты совместно с союзниками начали применять тяжелую ударную авиацию для подавления иранских сил в Ормузском проливе. В операции по восстановлению безопасного судоходства теперь задействованы штурмовики A-10 и вертолеты огневой поддержки Apache. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американское командование сообщает, что авиация уже приступила к методичному уничтожению малоразмерных морских целей и беспилотников.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн официально подтвердил расширение масштабов военной миссии: «A-10 уже задействованы на южном направлении и наносят удары по быстроходным катерам в Ормузском проливе».

Американский военачальник добавил, что ударные вертолеты Apache также «присоединились к операции». По данным военных, эти действия являются частью многоэтапного плана Пентагона, цель которого заключается в нейтрализации угрозы со стороны иранского флота, морских мин и крылатых ракет.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что Тегеран закрыл проход через Ормузский пролив для кораблей западной коалиции. Представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни объяснил это решение военными действиями Вашингтона и Тель-Авива: «США и Израилю, а также их союзникам и странам, с территории которых осуществлялись атаки на нас, проходить через пролив нельзя, то же касается и ситуаций, связанных с их интересами». Депутат подчеркнул, что Иран считает соучастниками конфликта европейские государства, помогавшие перехватывать ракеты, а также страны Персидского залива, на территории которых размещены американские военные базы.