Названо число уничтоженных США и Израилем торговых судов на юге Ирана

По меньшей мере 16 торговых судов были уничтожены в результате атаки США и Израиля на порты в южной части Ирана. Об этом заявило иранское агентство Tasnim в Telegram-канале.

Американские и израильские удары были направлены на торговый причал в городе Бендар-Ленге. Суда принадлежали местным жителям. После атаки на причале и баржах начался пожар.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля — военные двух стран нанесли удары по иранской территории, в том числе по Тегерану. В ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи.

В ответ на агрессию иранские военные начали бить по Израилю, а также по военным объектам США на территории Ближнего Востока. Кроме того, Иран запретил судоходство в Ормузском проливе, который важен для поставок нефти и газа на мировой рынок.