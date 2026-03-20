Солдаты ВСУ, которые наблюдали, как США их союзники в Персидском заливе используют беспилотники в войне против Ирана, оказались изумлены «невероятно расточительной» и «часто наивной тактикой». Об этом сообщает издание The Telegraph.

СМИ отмечает, что для украинских офицеров действия США и их союзников в Персидском заливе являются «поразительно дорогостоящими». Старшие офицеры батальонов беспилотных систем, техники и пилоты дронов описывали тактику, которую они наблюдали издалека, как «неустойчивую», «невероятно расточительную» и «часто наивную», пишет The Telegraph.

«В отличие от наших западных партнеров или стран Ближнего Востока, нам приходится считать каждую копейку. <…> Мы не можем позволить себе саудовский подход. Если вы запустите ракету Patriot по «шахеду», разница в цене будет просто сумасшедшей», — отметил командир 426-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Алексей Булахов.

Также офицеры рассказали, что их поразило отсутствие «надлежащей защиты критически важной инфраструктуры». Издание пишет, что у США и их союзников есть многоуровневая система обороны, однако она сосредоточена на защите отдельных целей (например, эсминца или нефтяного терминала) вместо защиты «более широкой территории». Один из офицеров отметил, что такая «точечная оборона» вынуждает ждать прибытия дронов, тогда как можно перехватывать БПЛА на максимально возможном расстоянии.

«Многие ключевые объекты практически не защищены. Во многих странах, и это касается всей Европы, отсутствует противовоздушная оборона», — рассказал один из высокопоставленных офицеров.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может направить США средства для борьбы с иранскими дронами и своих специалистов. 9 марта Зеленский сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты военных баз США. А 17 марта Зеленский сообщил, что Киев направил 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины в защите от дронов. Затем Трамп сказал, что Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ждать помощи.