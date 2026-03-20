Операция в Иране раскрыла уязвимости США в потенциальном конфликте с РФ

Операция США против Ирана выявила недостаточный уровень боеготовности американской армии, а также подчеркнула ее уязвимость перед возможными конфликтами с Россией и Китаем. Об этом сообщил журнал The National Interest (TNI).

© Вечерняя Москва

Журналисты отметили, что операция под названием «Эпическая ярость» показала слабые стороны в подготовке войск США. Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало мобилизации дополнительных ресурсов, таких как самолеты раннего предупреждения и экспедиционные корпуса морской пехоты, для устойчивого присутствия в регионе.

— Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией, — говорится в материале.

Также издание процитировало заместителя министра армии США Майкла Обадала, который признал проблемы с авиационными и наземными системами вооружения.

— Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне, — приводит его слова TNI.

Ранее в СМИ писали, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана стала самой дорогой кампанией второго срока президента США Дональда Трампа: за первые шесть дней расходы превысили 11,3 миллиарда долларов. По данным аналитиков, удары по иранским ядерным объектам в рамках отдельной операции стоили более двух миллиардов долларов, а кампания против хуситов в Йемене — почти до пяти миллиардов долларов.

Глава Белого дома ранее заявил что в процессе боевых действий американские войска практически уничтожили Иран.