Стало известно о расколе между США и Израилем из-за ударов по Ирану

Удар Израиля по иранскому нефтегазовому месторождению «Южный Парс» обнажил раскол между Вашингтоном и Тель-Авивом. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Война США и Израиля против Ирана обнажила новые разногласия между этими двумя странами после того, как израильский удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана вызвал возмущение союзников США в Персидском заливе», — говорится в статье.

Издание отмечает, что израильский удар и реакция арабских государств вынудили президента США Дональда Трампа заявить, что США не были проинформированы о готовящейся атаке.