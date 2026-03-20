Генерал КСИР погиб при ударе США и Израиля по Ирану

Высокопоставленный иранский военный Али Мохаммад Наини стал жертвой совместной воздушной атаки американских и израильских сил.

© Соцсети

Элитные части иранской армии потеряли заместителя по связям с общественностью в результате бомбардировок территории исламской республики, передает ТАСС.

«С глубокой скорбью и вместе с тем с чувством гордости сообщаем о мученической гибели подвижника на поприще культуры и медиа, генерал-майора КСИР Али Мохаммада Наини, заместителя по связям с общественностью и официального представителя Корпуса стражей исламской революции, ставшего жертвой жестокого террористического американо-сионистского нападения на рассвете последнего дня священного месяца рамадан», – говорится в заявлении.

Погибший офицер занимал важную должность официального спикера Корпуса стражей исламской революции.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана.

До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Трамп рассказал, когда США уйдут из Ирана

Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.