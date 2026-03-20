Дроны ВСУ ударили по территории Алчевского меткомбината в ЛНР

Украинские беспилотники ударили по территории Алчевского металлургического комбината в Луганской Народной Республике (ЛНР), задеты два цеха, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Max.

БПЛА противника нанесли удар по промзоне в Алчевске, повреждено гражданское предприятие, выпускающее продукцию только для мирных целей, поделился подробностями он.

Пасечник отметил, что задеты два цеха и прилегающая к комбинату территория, в одном из производственных помещений произошло возгорание.

Была произведена эвакуация сотрудников, работники МЧС ликвидировали огонь, пострадавших нет, отметил глава ЛНР.

По его словам, все необходимые службы работают над устранением и оценкой последствий.