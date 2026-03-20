Иранский солдат заявил, что воюет против США и Израиля за жертв Эпштейна

В соцсетях стало вирусным видео с иранским солдатом, который заявил, что воюет с Израилем и США от имени всех жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает aif.ru, кадрами поделился политик и блогер Джексон Хинкл.

На кадрах солдат заявил, что «в защиту жертв острова Эпштейна мы выбираем Храм Ваала». После этого в сторону Израиля полетели несколько десятков ракет.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля — военные нанесли удары по иранской территории, в том числе в Тегеран. В ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ на агрессию иранские военные начали бить по Израилю, а также военным объектам США на территории Ближнего Востока.