Сводка СВО за ночь 20 марта 2026 года: ликвидация батальона ВСУ и рекорд ВС РФ

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы РФ, пока российские военные успешно уничтожают противника на передовой. Главные события СВО к утру 20 марта — в материале «Рамблера».

Атаки по российским регионам

Опасность атаки беспилотников минувшей ночью объявлялась сразу в ряде регионов. Как сообщает News.ru, об угрозе ударов сообщали власти Воронежской и Пензенской областей, а также Геленджика и Анапы.

Кроме того, ВСУ нанесли удар беспилотником по селу Муром в Шебекинском округе Белгородской области. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, погиб местный житель.

По данным Минобороны РФ, за ночь уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно сообщению пресс-службы в Telegram-канале, больше всего БПЛА сбили над Краснодарским краем — 14.

Массированный налет на позиции ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» совершили налет на позиции украинской армии в Харьковской области. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал командир расчета с позывным Ветер.

Во время круглосуточного дежурства операторы обнаружили вышку связи на позициях ВСУ. Дрон уничтожил аппаратуру, а управление подразделениями украинской армии оказалось нарушено. Кроме того, обнаружен и уничтожен комплекс РЭБ противника.

Рекорд по сбитым украинским дронам

Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Гега во время выездной операции уничтожил 12 FPV-дронов украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это был мой личный рекорд. Были поражены как стрелковым оружием, так и штатными средствами радиоэлектронной борьбы. Непосредственно эти дроны летели в гражданскую машину с гражданскими знаками», — заявил он.

Ликвидация батальона

Российские военные практически полностью ликвидировали личный состав 3-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады теробороны ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Источник отметил, что семьи выживших обратились к командованию ВСУ с целью добиться вывода батальона с передовой и восстановления его боеспособности.

Применение трофейных радиостанций

ВС РФ использовали трофейные радиостанции в ходе освобождения Красноармейска в ДНР, чтобы запутать ВСУ. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минобороны РФ.

Радиостанции использовались при освобождении Красноармейска. С их помощью ВС РФ играли в радиоигру, дезинформировали противника и вынуждали его бить по собственным подразделениям.