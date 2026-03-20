Мирный житель погиб при атаке беспилотника в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области уточнил, что в селе Муром беспилотник нанес удар, в результате которого мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте.

17 марта также сообщалось о гибели мирного жителя в Белгородской области после удара дрона по автомобилю. По информации Гладкова, в городе Грайворон FPV-дрон атаковал машину, и мужчина умер на месте от полученных травм.