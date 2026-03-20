ВСУ тонут в грязи: российские войска взяли Константиновку в оперативное окружение

Российские войска полностью контролируют ситуацию на константиновском направлении. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что Константиновка находится в оперативном окружении. ВС РФ перекрыли все объездные пути и подъезды к городу, а населенный пункт находится под непрерывным огневым контролем.

«Это лишает противника возможности маневрировать, подтягивать резервы или выводить войска. Активный штурм города пока не ведется — российское командование стремится избежать лишних потерь», — отметил Матвийчук.

Эксперт заметил, что перевес сил возле Константиновки на стороне российской армии, а ВСУ испытывают острую нехватку в боеприпасах, личном составе и технике. По оценке Матвийчука, численность украинской группировки сократилась и составляет не более 3-4 тысяч человек. При этом на вторых эшелонах обороны находятся мотивированные националисты. Они должны выполнять функцию заградительных отрядов и не давать подразделениям ВСУ отступать.

«Ситуацию осложняют природные и техногенные факторы. Из-за паводков и тяжелых грунтов российская пехота и колесная техника скованы в маневре — "грязи по колено". В то же время район плотно застроен и насыщен промышленными объектами — шахтами, выработками и терриконами, что по плотности застройки напоминает Мариуполь.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что для нарушения логистики ВСУ российские военные подорвали две дамбы у Константиновки. Кроме того, ВС РФ рассекли группировку противника на южных окраинах города, в районе населенного пункта Ильиновка.