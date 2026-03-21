Минобороны сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 283 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, ночная атака с 23.00 20 марта по 7.00 21 марта затронула сразу несколько российских регионов.

Беспилотники были перехвачены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, а также над Республиками Крым, Татарстан и Московской областью.

