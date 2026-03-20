Тегеран подвергся нескольким авиаударам
Тегеран подвергся нескольким авиаударам в утренние часы 20 марта.
Об этом пишет Al Jazeera.
«Было несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять... Виден дым», — отмечается в публикации.
Авиаудары зафиксированы в центре и в восточной части иранской столицы.
Ранее сообщалось, что в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Тегеран нанёс удар по израильским самолётам-топливозаправщикам в израильском аэропорту Бен-Гурион.