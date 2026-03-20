Раскрыта стратегия Ирана по дальнейшему ведению войны с США

Иран стремится наносить удары не столько по американским базам, сколько по нефтегазовым объектам в монархиях Персидского залива. На это в комментарии «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

© Лента.ру

Кроме того, по мнению эксперта, Иран сосредоточен на блокировке Ормузского пролива, которая также влияет на экономику региона и всего мира. При этом даже ослабленная исламская республика может добиваться этой цели, поскольку в проливе очень небольшое пространство для маневра судов.

В США рассказали о преподнесенном Ираном сюрпризе

«Иран будет и дальше давить как на региональную, так и на глобальную экономику. Интенсивность обстрелов вряд ли заметно снизится», — резюмирует востоковед.

Ранее Иван Бочаров назвал непредсказуемый фактор в случае участия монархий Персидского залива в войне с Ираном. По его словам, правительствам стран приходится следить за реакцией «арабской улицы».