В США рассказали, что может случиться при конфликте с Россией

Военная операция США против Ирана, начатая в конце февраля, выявила проблемы с боеготовностью американской армии. Об этом пишет журнал The National Interest.

© Московский Комсомолец

По данным издания, кампания под названием «Эпическая ярость» показала недостаточную обеспеченность войск боеприпасами и ограниченные возможности для ведения длительных боевых действий. Ситуация осложнилась после закрытия Ираном Ормузского пролива, что потребовало переброски дополнительных сил, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и подразделения морской пехоты.

Автор материала указывает, что выявленные проблемы актуальны в контексте возможного конфликта США с Россией или Китаем, где потребуется длительное развертывание сил и ресурсов.

Карлсон заговорил о войне с Россией

В публикации также приводится позиция руководства армии США. Заместитель министра армии Майкл Обадал признал наличие трудностей с ключевыми системами вооружения, включая авиацию и наземную технику, и необходимость их устранения.

По оценке издания, расходы США на военную кампанию против Ирана приближаются к 20 миллиардам долларов. За время операции были израсходованы тысячи боеприпасов, а авиация ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты выполнила около 7 тысяч боевых вылетов.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. Вашингтон заявляет о намерении уничтожить военный потенциал страны и призывает к смене власти.