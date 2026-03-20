Власти США предупреждали о провале операции в Иране

Разведка и директор Объединенного штаба США предупреждали американскую администрацию, что операция в Иране обречена на неудачу. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

© Лента.ру

«Американская разведка подготовила засекреченную оценку ситуации незадолго до начала военных операций США и Израиля против Ирана. Они пришли к выводу, что даже масштабная военная атака на Иран вряд ли свергнет Исламскую Республику Иран и ее государственную систему», — говорится в материале. Издание отмечает, что этот доклад был проигнорирован.

Белый дом пренебрег предостережениями высших должностных лиц, утверждается в публикации. Steigan обращает внимание, что за два дня до начала конфликта с Ираном американский президент Дональд Трамп уволил директора Объединенного штаба Фреда Качера. Тот якобы пытался отговорить главу США от атаки на Тегеран из-за рисков, недостатка боеприпасов и возможных потерь.

Ранее политолог из США Эндрю Корыбко заявил, что конфликт Соединенных Штатов Америки с Ираном усилил переговорные позиции президента России Владимира Путина по украинскому конфликту.