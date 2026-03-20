На Западе подвели неутешительные итоги войны с Ираном

Военная операция США против Ирана, планировавшаяся как молниеносная, превратилась в затяжную войну с неясными целями. Неутешительные итоги конфликта подвело издание UnHerd.

«[Президент США Дональд] Трамп начал широко непопулярное вторжение в Иран совместно с Израилем. И это — в погоне за расплывчатыми целями. Результат: региональная война без ограничений, которая разрушила систему военных баз США на Ближнем Востоке, вызвала закрытие Ормузского пролива и резкий рост цен на бензин», — указано в статье.

Отмечается, что сенаторы-«ястребы» не оставляют попыток убедить американцев в том, что военная операция пользуется широкой поддержкой.

Ранее Трамп заявил о возможности завершить военную операцию против Ирана «за две секунды». По словам американского лидера, Вашингтон этого не делает из-за благоразумия руководства.