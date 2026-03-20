В Турции заявили об угрозе для страны из-за атак Украины

Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море являются прямой угрозой энергетической безопасности Турции. Об этом заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

По его словам, такие действия Киева выходят за рамки противостояния с Россией. Собеседник агентства подчеркнул, что атаки не должны остаться без ответа.

Йылмаз также напомнил, что Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он добавил, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40 процентов энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми.

Ранее источник в правительстве республики сообщил, что турецкие власти приступили к проверке информации о новых атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод «Турецкий поток».