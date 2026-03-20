Рядовой в одиночку уничтожил группу штурмовиков ВСУ

Российский рядовой Дмитрий Бобров в одиночку уничтожил вражескую группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

По данным ведомства, солдат обнаружил движение штурмовой группы противника, после чего определил их маршрут и скрытно переместился на него.

При приближении штурмовиков военнослужащий подготовил гранаты и неожиданно атаковал врага. Точным бросками противник был уничтожен, рассказали в МО.

ВСУ понесли внушительные потери и не смогли продвинуться в глубину обороны российских войск, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска за одну атаку уничтожили два взвода ВСУ в тылу. Это произошло на границе Днепропетровской и Запорожской областей.