$84.8496.92

Рядовой в одиночку уничтожил группу штурмовиков ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Российский рядовой Дмитрий Бобров в одиночку уничтожил вражескую группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

© Global Look Press

По данным ведомства, солдат обнаружил движение штурмовой группы противника, после чего определил их маршрут и скрытно переместился на него.

При приближении штурмовиков военнослужащий подготовил гранаты и неожиданно атаковал врага. Точным бросками противник был уничтожен, рассказали в МО.

ВСУ понесли внушительные потери и не смогли продвинуться в глубину обороны российских войск, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска за одну атаку уничтожили два взвода ВСУ в тылу. Это произошло на границе Днепропетровской и Запорожской областей.