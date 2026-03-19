Rheinmetall: конфликт c Ираном опустошает запасы ракет у США

Операция против Ирана опустошает запасы ракет и боеприпасов для систем ПВО, которые есть в распоряжении у США — таким мнением поделился глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с телеканалом CNBC.

По словам Паппергера, конфликт против Ирана стремительно истощает запасы боеприпасов у США и дружественных им стран. Как считает эксперт, если конфликт продлится еще один месяц, эти запасы могут полностью закончиться.

«Если это продлится еще месяц, то, думаю, у нас почти не останется доступных ракет. И причина довольно простая: если у вас есть дроны — их стоимость очень низкая. У меня есть простой расчет: если вы производите 60-70 тысяч дронов и каждый стоит 20-30 тысяч долларов, это ничто по сравнению с тем, с чем приходится бороться», — объяснил он.

Паппергер также добавил, что уже сегодня запасы ракет в Европе, США и на Ближнем Востоке могут быть почти полностью исчерпаны. При этом глава Rheinmetall ожидает, что за пополнением запасов эти страны могут обратиться к концерну.

«Я ожидаю, что в ближайшие недели появятся первые подобные заказы. Моя команда сейчас находится на Ближнем Востоке, чтобы вести переговоры с партнерами, и все страны региона заинтересованы в получении большего количества наших систем», — подчеркнул он.

Ранее Москва призвала США и Израиль отказаться от военной операции в Иране.