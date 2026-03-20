Иранские военные заявили об успешной атаке на базу США в ОАЭ

Иранские военнослужащие поразили американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает гостелевидение Исламской Республики (IRIB).

«В ходе 66-го этапа операции «Правдивое обещание — 4» против Израиля и США мы успешно поразили цели в Иерусалиме, Хайфе и на базе США Ад-Дафра», — говорится в сообщении.

По данным Вооруженных сил Ирана, в ходе ударов были использованы «сверхтяжелые» ракеты Khorramshar, Qadr и Emad.

Иран нанёс удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

19 марта Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ходе 65-й серии ударов атаковал базы Соединенных Штатов в Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии. В частности, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Ашдоде и Хайфе, американских военных базах Эль-Хардж в Саудовской Аравии, Шейх-Иса в Бахрейне и Ад-Дафра в ОАЭ.

Сообщалось, что в ходе ударов по израильским НПЗ Иран впервые применил ракеты системы Nasrallah.

Ранее в Иране заявили об атаке на Пятый флот ВМС США.