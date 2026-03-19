Иран впервые применил новейшие ракеты Nasrallah для ударов по Израилю

Иран впервые задействовала против Израиля ракетный комплекс последнего поколения под названием Nasrallah. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.

Комплекс представляет собой высокотехнологичную систему управляемого вооружения, ключевой особенностью которой является функция так называемого «предопределения» целей. Данный этап военной операции был приурочен к памятным мероприятиям в честь павших бойцов военно-космических сил элитного иранского подразделения.

— В ходе операции по поражению НПЗ Хайфы и Ашдода в Израиле «впервые была применена система Nasrallah , — передает агентство Fars.

Подразделения КСИР также произвели очередную волну ударов по объектам в Израиле и базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоков в качестве мести за убийство верховного лидера Али Хаменеи.

Иранская сторона ранее впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем». Цели ракеты располагаются в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.