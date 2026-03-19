Момент поражения американского истребителя F-35 попал на видео

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено поражение американского истребителя F-35 иранским ЗРК. Об этом сообщает Clash Report в соцсети X.

Отмечается, что это первый в мире случай боевого повреждения истребителя типа F-35. Как сообщили в КСИР, момент был заснят на видео с помощью системы инфракрасного обзора (FLIR). При этом в Clash Report сообщили, что независимых подтверждений подлинности этого видео на данный момент нет.

«Иранский Корпус стражей исламской революции опубликовал видеозапись, на которой, как сообщается, запечатлено попадание в американский истребитель F-35 над Ираном. Обратите внимание, что мы не можем независимо подтвердить подлинность видеоматериала», — сообщает издание.

Согласно имеющейся информации, попадание не привело к падению истребителя — воздушное судно выдержало удар и благополучно совершило экстренную посадку.