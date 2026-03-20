Датская телерадиокомпания DR обнародовала данные, согласно которым Копенгаген в январе текущего года тайно готовился к отражению возможного военного вторжения США в Гренландию.

По информации источников в правительственных и разведывательных кругах Дании, Франции и Германии, подготовка велась под прикрытием многонациональных учений "Арктическая стойкость", которые позиционировались как обычная тренировка по действиям в условиях Крайнего Севера.

Журналистское расследование раскрыло детали секретных приготовлений. Когда датские военные экстренно направлялись на остров, они везли с собой не только стандартное снаряжение.

Груз включал взрывчатку, предназначенную для уничтожения взлетно-посадочных полос в ключевых точках Гренландии, что должно было воспрепятствовать высадке американского десанта.

Кроме того, солдаты доставили на остров запасы крови из датских банков крови, чтобы иметь возможность оказывать помощь раненым в случае боестолкновений. Истребители F-35, переброшенные в регион, также были оснащены полным боекомплектом. В основе этих приготовлений лежал боевой приказ от 13 января 2026 года, предписывавший защищать территорию королевства с оружием в руках.

Как отмечают источники DR, для обычных учений с союзниками характерны совсем иные логистические потребности - наличие взрывчатки для подрыва собственной инфраструктуры и медицинской крови для массовых потерь явно выходит за рамки рутинной подготовки. По сути, операция "Арктическая стойкость" была лишь ширмой для реальных оборонительных мероприятий, санкционированных королевским указом, который обязывал армию вступить в бой в случае нападения.

Выяснилось также, что дипломатическая подготовка к кризису началась гораздо раньше. Еще в начале 2025 года, вскоре после избрания Дональда Трампа, Дания в ходе секретных переговоров обратилась за поддержкой к Франции, Германии и скандинавским странам.

Один из французских чиновников подтвердил, что Париж был готов направить в помощь Дании несколько сотен военнослужащих. Напряженность вокруг Гренландии связана с неоднократными заявлениями Трампа о том, что остров должен войти в состав США, на что Копенгаген и власти самой Гренландии неизменно отвечали отказом, призывая уважать их территориальную целостность.

