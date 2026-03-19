Вашингтон одобрил три военные сделки с ОАЭ

Вашингтон, как сообщает госдепартамент США, на фоне конфликта на Ближнем Востоке одобрил продажу ОАЭ военного оборудования на сумму свыше 7 миллиардов долларов.

Госдеп одобрил три сделки, включая продажу радиолокационной станции дальнего обнаружения (в сделку включено и сопутствующее оборудование) на общую сумму примерно 4,5 млрд долларов. Кроме того, ведомство разрешило продажу интегрированной системы противодействия БПЛА FS-LIDS и оборудования к нему на сумму в 2,1 миллиарда долларов. Отдельно Госдепартамент США одобрил продажу боеприпасов и комплектов для истребителей F-16 на суму 644 миллионов.

Израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов, как отмечается в материале журнала Economist, придется восстанавливать не один год. Между тем у Белого дома нет согласованного конгрессом бюджета на эти цели. Истощение запасов, как указали эксперты, означает снижение готовности армии США к потенциальным новым конфликтам.

Сегодня в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-35 ВВС США. Самолет, согласно информации, озвученной гостелерадиокомпанией Ирана, получил серьезные повреждения.