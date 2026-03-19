Журналисты узнали о планах США по захвату островов Ирана

Пентагон может отдать приказ переброшенным из Японии морским пехотинцам захватить острова к югу от Ирана, чтобы заставить Тегеран восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Пентагон допускает сценарий, при котором США могут занять один или несколько иранских островов и использовать их как базы для ударов по Ирану, либо как инструмент давления для возобновления судоходства в проливе.

Издание отмечает, что на прошлой неделе США начали переброску десантного корабля USS Tripoli из Японии на Ближний Восток. На его борту находятся около 2,2 тыс. морских пехотинцев, которые должны прибыть в регион через неделю.

Источники газеты уточнили, что потенциальными целями могут быть острова Ормуз и Кешм, а также Киш и Харк. Последний имеет ключевое значение для экономики Ирана, поскольку через него проходит более 90% экспорта иранской нефти.

Спустя почти три недели после начала полномасштабной войны между США и Ираном Ормузский пролив, через который проходило до четверти мирового морского трафика нефти, все еще закрыт, несмотря на все планы и обещания Трампа. Иранские береговые ракетные батареи, многочисленные дроны и морские мины не дают американским кораблям начать проводку танкеров через узкую горловину, поскольку тогда под ударом окажутся они сами. Для разблокировки пролива США может потребоваться высадить в Иране морскую пехоту, которая уже направилась в район боевых действий.

