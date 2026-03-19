ВСУ ударили по российской школе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по школе в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона в своем канале в Max.

По его словам, атаке подверглось учебное учреждение в селе Новая Погощь Суземского района. Украинские войска ударили по школе дронами-камикадзе.

По его данным, пострадавших нет. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили из артиллерии по жилым домам в поселке Белая Березка Брянской области. По словам губернатора региона, в результате атаки повреждения получили семь жилых домов, производственное здание, а также гражданский автомобиль.