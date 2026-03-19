Глава разведки США: Россия готова вести СВО до достижения своих целей
Россия продолжит специальную военную операцию на Украине до достижения своих целей, если не будет заключено мирное соглашение. Такую оценку представила директор Национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в Конгрессе.
Об этом сообщает APT News.
По её словам, переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США продолжаются. Однако пока соглашение не достигнуто, Москва, скорее всего, продолжит вести войну на истощение, пока не выполнит поставленные задачи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуативной паузу в трёхсторонних переговорах по Украине.