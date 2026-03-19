F-35 США совершил экстренную посадку после выполнения миссии над Ираном

Истребитель-невидимка пятого поколения F-35 ВВС США совершил экстренную посадку после выполнения боевой миссии над Ираном, передает CNN со ссылкой на источники.

Капитан Тим Хокинс, представитель Центрального командования США, уточнил, что самолет благополучно приземлился, начато расследование происшествия.

Журналисты заметили, что инцидент стал первым случаем, когда Иран поразил американский самолет в войне, начавшейся в конце февраля.

По данным авторов статьи, стоимость истребителей этого типа превышает $100 млн.

Напомним, что США в первые дни конфликта потеряли от 3 до 5 истребителей F-15E Strike Eagle. По мнению военных экспертов, самолеты были уничтожены дружественным огнем — ракетами комплекса Patriot, отражавшего атаку иранских дронов.

Ранее заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил, что американский заправщик KC-135 Stratotanker потерпел крушение на Ближнем Востоке из-за столкновения с другим самолетом.