Иран нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Это крупнейший и наиболее важный топливный объект Израиля, сообщил иранский телеканал SNN.

Он обеспечивает около 50–60% топлива страны и перерабатывает примерно 197 тысяч баррелей в день. Это означает, что большая часть транспортного, авиационного и военного топлива Израиля зависит от него.

Уточняется, что у Израиля всего два нефтеперерабатывающих завода. Также атакован НПЗ в израильском Ришон-ле-Ционе, заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Ранее там сообщили, что провели 64-ю волну операции «Правдивое обещание 4», в ходе которой с утра четверга Тегеран бил по различным целям, в том числе аэропорту Бен-Гурион. Под удар попал и Пятый флот ВМС США, однако не уточняется конкретных объектов флота, в отношении которых совершена атака.

В КСИР заявили, что в ходе этой волны ударов использовали ракеты «Гадр», «Эмад», «Хейбаршекан», а также ракета «Хорремшахр» с несколькими боеголовками.