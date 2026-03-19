Хегсет заявил, что США уничтожили все подлодки и все военные порты Ирана

ВВС и ВМС США уничтожили весь иранский подводный флот, вывели из строя все военные порты Ирана, заявил на брифинге министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

США начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. За неполные три недели американские военные разрушили порядка 60 тыс. гражданских зданий, в том числе ряд НПЗ Ирана.

КСИР в ответ начал операцию «Правдивое обещание-4». В ее рамках наносятся ежедневные ракетные удары по военным объектам США, Израиля, Великобритании, Германии, Франции на Ближнем Востоке.

«Их подводные лодки — когда-то у них было 11 — уничтожены. Их военные порты разрушены», — отметил Хегсет.

Военные эксперты сообщили ранее, что Иран делает акцент на «москитный флот» — небольшие ракетные катера, способные наносить значительный ущерб противнику. Кроме того, Исламская Республика выпускает корабли-матки для дронов различных типов.