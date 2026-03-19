Союзники США выразили готовность внести вклад в противостояние Ирану

Государства-союзники США захотели внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Об этом говорится в их совместном заявлении, передает The Guardian.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», — утверждается в заявлении.

Заявление было выпущено Великобританией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Японией. Страны также выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран немедленно прекратить попытки заблокировать пролив для коммерческого судоходства.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США не могут самостоятельно удерживать Ормузский пролив открытым.