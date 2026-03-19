Министр войны США Пит Хегсет ответил на вопрос о том, когда закончится операция против Ирана — по его словам, она «идет по плану». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами Хегсет заявил, что Белый дом не хочет устанавливать какие-либо сроки для окончания конфликта в Иране. Он добавил, что операция «идет по плану», а решение об окончании боевых действий будет принимать президент США Дональд Трамп.

«Мы бы не хотели устанавливать конкретные сроки, но, как мы уже говорили, всё идет по плану», — заявил он.

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил президент США Дональд Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок.

