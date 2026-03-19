Арабские страны отчитали США за удары Израиля по Южному Парсу

Арабские государства Персидского залива выразили серьезную обеспокоенность ударом Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс. Как сообщает The Wall Street Journal, правительства этих стран заявили американцам о своем недовольстве.

Арабские страны опасаются эскалации конфликта, которая повысит риск обстрелов энергетических объектов региона. Месторождение Южный Парс расположено на территории Ирана и Катара.

Советник премьера Катара Маджед Аль-Ансари осудил израильские удары. Он назвал их «опасным и безответственным шагом».

Восемнадцатого марта власти Ирана сообщили об атаке на Южный Парс. В Тегеране заявили, что четыре участка нефтехимического комплекса были повреждены, их работу приостановили.

Позже нефтегазовая корпорация QatarEnergy сообщила, что Иран атаковал промышленный комплекс Рас-Лаффан, крупнейший в мире кластер по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что Израиль атаковал иранское месторождение без ведома Вашингтона. По его словам, США ничего не знали об этой атаке, и Катар «никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что это произойдет».

Трамп заверил, что Израиль больше не будет совершать никаких атак на «чрезвычайно важное и ценное» месторождение, если только Иран не решит «опрометчиво атаковать совершенно невинную сторону».