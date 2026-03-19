В США заявили о «выходе из-под контроля» ситуации с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно выходит из-под контроля, и властям США стоит вспомнить о принципе «Америка прежде всего».

Об этом заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, пишет «Комсомольская правда».

«Иранская война стремительно выходит из-под контроля. Этого никогда не должно было случиться», - заявила Грин.

Она призвала администрацию президента США Дональда Трампа вернуться к принципу «Америка прежде всего», напомнив, что именно за это голосовали на выборах жители США.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил сменить лозунг своей предвыборной кампании «Сделаем Америку снова великой», так как он больше не актуален. Трамп посчитал, что США уже достигли величия, поэтому лозунг необходимо поменять на «Keep America Great» — «Сохраним Америку великой».

28 февраля США и Израиль атаковали Иран, нанеся удар по городам страны и убив иранского лидера Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа, что привело к резкому росту цен на энергоносители на мировых биржах.