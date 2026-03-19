В США анонсировали самый мощный удар по Ирану
Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал самый мощный удар по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает «КП».
Он отметил, что Штаты нанесли удары по более чем 7 тысячам целей по всему Ирану и его военной инфраструктуре, и это не «постепенный шаг» а «точное применение подавляющей силы».
«И снова будет нанесен самый масштабный удар на сегодняшний день», — заявил глава Пентагона.
Хегсет отметил, что возможности США растут, а возможности Ирана якобы деградируют.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран в ответ начал бить по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.