В США анонсировали самый мощный удар по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал самый мощный удар по Ирану в ближайшее время. Об этом сообщает «КП».

Он отметил, что Штаты нанесли удары по более чем 7 тысячам целей по всему Ирану и его военной инфраструктуре, и это не «постепенный шаг» а «точное применение подавляющей силы».

«И снова будет нанесен самый масштабный удар на сегодняшний день», — заявил глава Пентагона.

Хегсет отметил, что возможности США растут, а возможности Ирана якобы деградируют.

Трамп пригрозил «добить» Иран

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран в ответ начал бить по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.