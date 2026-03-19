СМИ рассказали о «пугающе точном» прогнозе Жириновского по Ирану

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский сделал множество «пророческих» заявлений. В частности, Жириновский предупреждал, что США попытаются разделить Иран на несколько частей, пишет «Царьград».

Жириновский говорил о планах Запада «оккупировать еще семь арабских стран, разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран». По данным «Царьграда», политик предполагал, что от 80-миллионного Ирана попытаются оставить лишь центральную часть - Персию с населением около 30 миллионов человек. В таком сценарии богатые нефтью земли на юго-западе предлагалось отдать соседнему Ираку, создав «мощное проамериканское шиитское образование».

«Царьград» отмечал, что Жириновский подозревал США в планах создать гигантский 40-миллионный Курдистан, который объединил бы курдов Ирана, Ирака, Сирии и Турции.

«И Ирану со стороны определенных государств угрожают. И Иран угрожает. И мы все ближе и ближе к последней, самой страшной войне на Ближнем Востоке, которая сотрясет весь мир», - процитировало издание Жириновского.

Жириновской также предупреждал, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к вступлению в конфликт США и НАТО, которые начнут бомбардировки Ирана с применением мощного «оружия локального действия». Основатель ЛДПР подчеркивал, что Иран - «это не Вьетнам и не Косово», и конфликт с ним будет иметь серьезные последствия для всего мира.

Портал Axios ранее рассказал, что президент США Дональд Трамп может оказаться «в ловушке между своей прихотью и реальностью войны». Трамп рассчитывает на быструю и явную победу. Но в отличие от тарифов, которые можно быстро ввести и отменить, исход войны находится вне контроля одного человека и не зависит от его быстрых решений.

Трамп пытается преодолеть нефтяной коллапс, начавшийся из-за блокировки Ормузского пролива. Но, делая это, он попадает в «ловушку эскалации»: ему придется задействовать еще более мощные силы. Администрация США рассчитывала на интенсивную военную операцию, которая продлится до шести недель. Однако теперь чиновники в Вашингтоне готовятся к гораздо более длительному кризису.