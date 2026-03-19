Британский генерал назвал главу Генштаба России «жестким мужиком»

Бывший замкомандующего силами НАТО в Европе, британский генерал Ричард Ширрефф рассказал, что знаком с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, и назвал российского генерала «жестким мужиком». Об этом сообщает РБК.

По словам Ширреффа, они с Герасимовым познакомились в начале 2010-х годов, когда тот был заместителем главы Генштаба. Британского генерала пригласили выступить с лекцией в России. Ширрефф отметил, что ехал в Москву с установкой на сотрудничество, но уже при первой встрече с Герасимовым понял, что они «говорят на абсолютно разных языках».

«Он жесткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы. Абсолютное воплощение старой советской и российской военной школы», - подчеркнул Ширрефф.

Британский генерал утверждает, что Герасимов сразу же начал говорить о противоракетной обороне и ядерном сдерживании. Однако в НАТО эти темы считали «пережитком холодной войны».

«Тогда я четко осознал: Россия по-прежнему мыслит категориями холодной войны. И он дал мне понять, что для России НАТО по-прежнему враг», - заявил Ширрефф.

Ранее в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал о своем разговоре с экс-президентом США Биллом Клинтоном, состоявшемся в начале 2000-х. Путин спросил у Клинтона, возможно ли вступление России в НАТО. Клинтон назвал идею интересной, но после обсуждения со своей командой заявил, что сейчас это невозможно.

Также Путин рассказал, что однажды предложил США и Европе создать совместную систему ПРО. В Штатах эту идею сочли интересной, затем сообщили Путину о своем согласии, но «за некоторым исключением», а в итоге и вовсе «послали Россию подальше».