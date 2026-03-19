Раскрыто, сколько времени потратят США на восполнение боеприпасов после Ирана

Запасы боеприпасов, израсходованные в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана, придется восстанавливать не один год. При этом утвержденного конгрессом бюджета на эти цели у администрации США нет, что снижает готовность армии к потенциальным новым конфликтам. Такую оценку приводит журнал Economist со ссылкой на экспертов.

По данным издания, только за первые четыре дня боевых действий США выпустили более 5 тысяч снарядов различных типов, что сделало начало операции «самой интенсивной воздушной кампанией в истории». За 16 дней этот показатель вырос до 11 тысяч.

Эксперты подсчитали, что пополнение боеприпасов, израсходованных в первые четыре дня войны, обойдется в 20–26 миллиардов долларов. Однако проблема не столько в цене, сколько в нехватке мощностей для восполнения.

Например, в начале кампании ВС США использовали 300 крылатых ракет «Томагавк» — при том что Пентагон на весь текущий финансовый год запланировал закупку всего 57 штук. Было выпущено более 150 противоракет системы THAAD — около четверти всего арсенала. Новые поставки ожидаются лишь в 2027 году, причем всего 57 единиц. С 2023 года запасы этих ракет не пополнялись.

Пентагон уже строит планы по ускорению закупок: производство «Томагавков» хотят нарастить с 60 до 1000 в год, а ракет PAC-3 MSE для ЗРК «Пэтриот» — с 600 до 2000. Однако конгресс пока не согласовал финансирование. Ситуацию осложняет и то, что ряд компонентов выпускают лишь единичные производители, а часть необходимых минералов контролирует Китай.