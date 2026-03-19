Главное о войне на Ближнем Востоке: обмен ударами и откровения американского экс-чиновника

Израиль атаковал важное газовое месторождение Ирана, а бывший глава американского контртеррористического центра опроверг ядерную угрозу со стороны Тегерана. Главные события войны на Ближнем Востоке за минувшие сутки — в материале «Рамблера».

Атака Южного Парса и ответ Ирана

Израиль атаковал газовое месторождение Южный Парс. Как сообщает Life.ru, этот удар болезнен для Ирана — там находятся около половины суммарных запасов газа страны и почти 10% мировых. Кроме того, там добывается нефть. Месторождение характеризуется небольшой глубиной и близостью к берегу, что создает низкую себестоимость продукта.

Экс-посол США в Израиле Дэн Шапиро считает, что президент США Дональд Трамп знал о подготовке удара. Американский лидер опровергает, что его предупреждали.

«Израиль, разгневанный тем, что произошло на Ближнем Востоке, яростно напал на крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть. Соединённые Штаты ничего не знали об этом конкретном нападении», — заявил он.

Иран ответил за атаку на Южный Парс — от иранских ударов пострадало одно из крупнейших производств природного газа Рас-Лаффан в Катаре. Кроме того, удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу Samref в Саудовской Аравии.

Перед атакой КСИР выпустили предупреждение и призвал покинуть объекты, по которым будут наноситься удары.

Заявления Катара и Саудовской Аравии

Как сообщает aif.ru, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани назвал удары Ирана «безрассудной и опасной эскалацией конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира». МИД Катара выпустил заявление, в котором осудило действия Тегерана, назвав их угрозой национальной безопасности и стабильности в регионе. Катар оставил за собой право на ответные действия.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что у стран региона есть необходимые военные возможности для ответа — при необходимости их используют.

Кроме того, главы МИД 12 арабских и исламских государств опубликовали совместное заявление, в котором осудили атаки Ирана. Подчеркивалось, что эти нападения нельзя оправдать каким-либо предлогом.

Израиль был инициатором конфликта

Экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в разговоре с журналистом Такером Карлсоном рассказал, что Израиль был инициатором вооруженного конфликта, а в Вашингтоне знали, что Тегеран будет отвечать. По мнению эксперта, Израиль почувствовал себя «неприкосновенным и уверенным».

Бывший чиновник также подтвердил, что ядерной угрозы со стороны Тегерана не было. Разработка ядерного оружия запрещена в Иране религиозным документом, который действует с 2004 года и доступен общественности.

«Кроме того, у нас не было никаких разведданных, указывающих на то, что этот указ нарушался или что Иран собирался его отменить», — сказал Кент.

Экс-директор добавил, что израильские данные о действиях Ирана проверяются американской разведкой и чаще всего не соответствуют действительности. Сам Кент покинул свой пост в знак протеста против войны на Ближнем Востоке.