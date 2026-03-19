Оценены риски наземного вторжения США в Иран

США в случае начала наземной военной операции в Иране рискует получить большие потери. Об этом заявил телеканалу «Звезда» президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде.

По его словам, Вашингтон не рассчитывал, что столкнется с таким ожесточенным сопротивлением со стороны Ирана, и что операция так затянется.

«[Президенту США Дональду] Трампу нужно было что-то показывать своему населению, электорату. И он не смог это все объяснить. Уже говорится о возможном наземном вторжении, но это гибель для американцев», - заметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что нынешнее вторжение в Иран очень отличается от того, что было при затяжном вооруженном конфликте в Ираке в 2003 году. Тогда почти 70% населения США поддержали Белый дом, в том числе и из-за терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Однако, в отличие от Ирака, сейчас нет такой информационной подготовки, а Иран выбрала совершенную другую стратегию защиты.

«Персидской государственности почти 3 000 лет, это определенная традиция политического устройства. Кроме того, это идеология с точки зрения шиизма. В этом контексте у США нет шансов легко и быстро реализовать свои цели, Иран сопротивляется и будет это делать до последнего», - констатировал Мурад Садыгзаде.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, в результате одного из них был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю, американским базам на Ближнем Востоке, нефтяным объектам и перекрыл Ормузский пролив. Все это привело к резкому росту цен на энергоносители. Цена на нефть Brent поднялась выше ста долларов за баррель.