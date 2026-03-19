Хуситы объявили о готовности начать войну с США и Израилем

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но «держит пальцы на спусковом крючке», сообщил член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.

Аль-Бухейти сообщил, что йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) пока не участвует в военных действиях против США и Израиля, однако находится в полной боевой готовности, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Йемен принял решение поддержать Иран, Палестину и Ливан, равно как каждую мусульманскую страну, которая подвергается американо-израильской агрессии. Следим за ситуацией, держим пальцы на спусковом крючке. Когда мы примем участие в военных операциях на стороне своих братьев, расскажем все подробности».

Аль-Бухейти также предупредил, что хуситы могут атаковать страны региона, если те начнут поддерживать США и Израиль в военном конфликте против Ирана и его союзников. Он отметил, что подобное развитие ситуации может привести к серьезным последствиям для всех вовлечённых стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, текущая война США против Ирана является экзистенциальной для Исламской республики, а йеменские хуситы пока остаются в стороне. Американские СМИ пишут о возможном открытии хуситами нового фронта в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом и о рисках для судоходства в Персидском заливе.

Лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси в обращении подчеркнул готовность поддержать Иран и постоянную боевую готовность хуситов с «пальцами на спусковом крючке».