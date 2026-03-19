Стало известно, что стоит за просьбой Пентагона о $200 млрд на войну с Ираном

Запрос Пентагоном на дополнительное финансирование в размере $200 млрд говорит о том, что в Вашингтоне готовятся к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Союзники наносят удары по объектам в разных частях страны, включая Тегеран. Одним из ударов был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. Иран отвечает атаками по израильской территории и американским военным объектам в регионе. После первой недели кампании против Ирана Пентагон оценил затраты США в 11 млрд долларов, и часть расходов в эту сумму не включена.

В СМИ появилась информация, что Пентагон добивается выделения более $200 млрд из бюджета на войну с Ираном и попросил Белый дом одобрить соответствующий запрос к конгрессу. При этом ожидается, что такой запрос столкнется с сопротивлением конгрессменов, выступающих против конфликта на Ближнем Востоке.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук уверен, что запрошенное Пентагоном финансирование требуется для восстановления запасов критически важных боеприпасов.

«Один снаряд для Patriot стоит приблизительно $2,5 млн. Достаточное количество — это приблизительно 500–800 штук, что уже составляет несколько миллиардов. Я полагаю, что деньги также пойдут на укрепление и создание сухопутной группировки, поддержание ее боеспособности», — пояснил Матвийчук.

По его мнению, США оценивают конфликт в Иране как затяжной «на достаточно большое количество времени».