Ермак приехал на фронт вместе с известным американским актером

Экс-глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак приехал в прифронтовой Славянск вместе с известным американским актером Шоном Пенном. Фотографии визита опубликовала в Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Шон Пенн, пропустив церемонию [вручения премии] "Оскар", прибыл на Украину и имел возможность лично посетить боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады», — говорится в публикации.

Почему на публикациях вместе с Пенном оказался Ермак, не уточняется.

После ухода со своего поста Ермак заявлял, что готов отправиться на фронт в составе ВСУ. При этом спустя несколько месяцев экс-глава офиса президента заявил, что возглавил один из комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины.