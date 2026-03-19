Во Львове под удар российского беспилотника попали офицеры и кураторы из НАТО и ЦРУ

В ночь на 19 марта российские военные нанесли удар дроном «Герань» по зданию главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Местные власти подтвердили факт разрушений, передает aif.ru.

Как заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, в результате атаки могли пострадать западные инструкторы, которые, по его словам, участвовали в разработке операций против РФ.

По словам генерал-майора, «здание СБУ является одним из центров принятия решений по проведению террористических актов на наших территориях, в приграничных регионах и на стратегических объектах РФ».

У Одессы атаковано судно с военными поставками из НАТО, груз утонул

Половину этого здания занимают кураторы, наставники и инструкторы, начиная от ЦРУ и ФБР и заканчивая другими специалистами, отметил он. Липовой подчеркнул, что объект СБУ является законной целью для российской армии.

В ночь на 19 марта сирены воздушной тревоги звучали во Львовской, Сумской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях.