Французская военная база пострадала из-за атаки Ирана

Французская военная база в Дубае существенно пострадала в результате атаки со стороны Ирана.

Об этом сообщает NAYA.

«База в Дубае понесла значительный ущерб после того, как подверглась атакам иранских самолетов и ракет», — утверждается в публикации.

Сообщение агентства сопровождается снимками повреждений с воздуха.

Ранее Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили гуманитарную помощь Москвы и перспективы деэскалации конфликта.