Ракета попала в автомобиль с журналистами на юге Ливана

В результате израильского авиаудара на юге Ливана ранения получили корреспондент RT Стив Суини и его оператор. Инцидент произошел, когда журналисты пересекали мост вблизи одной из военных баз в регионе, передает тг-канал RT на русском.

По словам пострадавших, удар был нанесен самолетом израильских ВВС, который выпустил ракету по их автомобилю. Взрывной волной и осколками повредило машину, а сами журналисты получили ранения конечностей.

Несмотря на серьезность происшествия, оба находятся в сознании и могут общаться с врачами. В настоящий момент Стив Суини и его коллега доставлены в ближайший госпиталь, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, повреждения вызваны шрапнелью от разорвавшегося боеприпаса. Осколки задели руки и ноги журналистов, однако точный характер травм и степень их тяжести пока не уточняются.

Медицинский персонал больницы проводит полное обследование пострадавших. Более подробная информация о состоянии здоровья корреспондента RT и его оператора ожидается после завершения всех диагностических процедур и получения заключения врачей.