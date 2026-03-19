Завод Shell в Катаре поврежден после ударов Ирана

Из-за атаки по промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара завод по переработке газа в жидкое топливо (GTL) Pearl получил повреждение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую энергетическую компанию Shell.

В результате атаки возник пожар, однако его быстро потушили, говорится в публикации. Кроме того, сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время «Pearl находится в "безопасном состоянии"», добавляет агентство.

Накануне QatarEnergy, катарская государственная энергетическая компания, заявила, что ракетный удар привел к серьезным пожарам, которые нанесли значительный ущерб промышленному району Рас-Лаффан в северной части Катара. В этом районе находится крупнейший в стране завод по производству сжиженного природного газа.

Shell владеет 30% акций завода СПГ в Рас-Лаффане, который производит 7,8 миллиона тонн газа в год. Кроме того, компания контролирует 100% завода по переработке газа в жидкое топливо (GTL) под названием Pearl. Производительность Pearl достигает 1,6 миллиарда кубических футов газа в сутки.

Shell — это британо-нидерландская нефтегазовая корпорация, специализирующаяся на добыче, переработке и реализации углеводородов более чем в 70 странах. В компании работает 85 тысяч сотрудников.