Раскрыто, откуда ВСУ запустили дроны на Севастополь

ВСУ могли запустить дроны на Севастополь с территории Одесской области. Как сообщает aif.ru, об этом заявил академик Российской инженерной академии, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Севастополь. Силы ПВО и Черноморского флота уничтожили 27 беспилотников. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Кроме того, пострадали два человека — у них травмы средней степени тяжести.

«Атаки на Крым и Севастополь осуществляются преимущественно с территории Одесской области. Эти удары носят гибридный характер, что подразумевает комбинированное применение средств поражения. Атака ведется одновременно с двух стихий: с моря — с использованием безэкипажных катеров, и с воздуха — с помощью дронов», — заявил Кондратьев.

Эксперт отметил, что ключевая особенность тактики противника при атаках на Крым — эшелонирование угроз. Кроме запуска самих дронов и катеров, последние также выступают в роли мобильных платформ. С них взлетают дополнительные БПЛА как самолетного, так и мультироторного типа.